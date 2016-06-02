المغرب.. تفكيك خلية إرهابية جديدة على علاقة بـ"داعش"

فكك المغرب خلية إرهابية جديدة، اليوم الخميس، تتكون من 6 أفراد، نشطوا جغرافيا، في مدن تطوان ومرتيل في شمال المغرب، على البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب.

هذا ونفذ العملية مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، التابع للمخابرات الداخلية، في سياق التصدي الاستباقي للتهديدات الإرهابية.

‏فحسب المعطيات الأولية، الواردة في بلاغ صحافي، فإن أفراد الخلية تربطهم علاقات وطيدة بمقاتلين داعشيين، من الباحثين عن موطأ قدم لداعش، في داخل المملكة المغربية.

وخططت الخلية الداعشية المغربية الجديدة، لبعث مقاتلين للتدرب في معسكرات داعشية في خارج المغرب، قبل الرجوع إلى المغرب، لـتنفيذ عمليات إرهابية نوعية.

ووفق الرباط، فإن بحث داعش عن توطيد تواجدها في المغرب، يأتي في سياق استراتيجية داعش التوسعية؛ إلى خارج القواعد التقليدية لأخطر تنظيم إرهابي، في سوريا والعراق.

وحذرت الرباط من جديد، من تزايد حدة تهديدات تنظيم داعش، الهادف إلى زعزعة أمن واستقرار دول العالم.