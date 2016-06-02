المغرب يعتقل 6 متطرفين على صلة بداعش

قالت وزارة الداخلية المغربية اليوم الخميس إن الشرطة اعتقلت 6 أشخاص يشتبه في انتمائهم لخلية متطرفة لها صلات بتنظيم داعش.

وأضافت الوزارة في بيان أن الخلية كانت تنشط في الدار البيضاء ومدينة تطوان شمال البلاد ومدينة مارتيل المجاورة.

وقالت الوزارة إن المجموعة كانت تخطط لإرسال أعضاء منها لمناطق حرب وشن هجمات ضد المغرب لدى عودتهم للبلاد. ولم يكشف البيان عن المزيد من التفاصيل.

وانضم المئات من المقاتلين من المغرب ودول أخرى بالمنطقة إلى جماعات متطرفة في الصراع الدائر في العراق وسوريا وأيضا في ليبيا.

ويقول خبراء أمنيون إن بعضا منهم يهددون بالعودة لشن هجمات وتجنيد المزيد من المتطرفين في دولهم.

وتعتقد السلطات المغربية أن نحو 1500 مغربي غادروا البلاد للقتال مع جماعات مسلحة في سوريا والعراق بينهم 220 عادوا للمغرب وسجنوا بينما قتل منهم 286 .

وشهد المغرب هجمات بالقنابل نفذها مقاتلون مشتبه بهم كان أحدثها في عام 2011.