بعد اتهامات صحافية لوزير.. رئيس الحكومة المغربي يتحرك

أعلن عبدالإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية، عن الاتجاه صوب "القيام باللازم من الناحية القانونية"، حيال نشر صحف ورقية ومواقع إخبارية على الإنترنت، لأخبار تتعلق بالوزير المنتدب في التجارة الخارجية محمد عبو.

ففي بداية أشغال الاجتماع الحكومي الأسبوعي، بحسب بلاغ صحافي، توصل به مراسل العربية، كشف بن كيران عن "تخوفه من وقوف جهات معينة" لم يسمها، "وراء هذه الاستهدافات" لوزراء في الحكومة المغربية.

وأمام الحاضرين من الوزراء، أكد الرجل الأول في الحكومة، عن "تأثره العميق"، أمام تعرض وزير لواقعة "تعريض"، من الصحافة المغربية، حول "ادعاء قيامه بعمرة على حساب الوزارة".

وفي خطاب موجه إلى الصحافيين، طالب بن كيران بـ "احترام أعضاء الحكومة"؛ لأن "الحكومة مؤسسة دستورية"، داعيا في نفس الآن إلى تجنب الاعتداء على خصوصيات أعضاء الحكومة، وحياتهم الخاصة، في غياب البرهان والدليل.

وانتقدت صحف ورقية ومواقع على الإنترنت، إقدام وزير مغربي، في العام 2014، باصطحاب ابنته، إلى مؤتمر دولي في تركيا، تحت صفة "كبير المستشارين".