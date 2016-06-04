المغرب يعتقل داعشياً "خطيراً" خطط لهجمات إرهابية

كشفت الرباط عن اعتقال داعشي جديد، في مدينة مكناس، في وسط المغرب.

ففي بلاغ صحافي، اليوم السبت، وصف مكتب محاربة الإرهاب، الداعشي الموقوف بـ"الخطير".

وكشفت التحريات المغربية عن "الانخراط الكلي" للمعتقل الداعشي، في "الاستراتيجية الإرهابية" لداعش.

فبحسب مكتب محاربة الإرهاب التابع للمخابرات الداخلية، استطاع الداعشي المغربي، "امتلاك خبرة واسعة" في "إعداد وصناعة العبوات الناسفة"، مع "قيامه بتداريب في منطقة جبلية" بغية "تطوير جاهزيته القتالية".

هذا وشارك الداعشي المغربي في "التخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية" داخل المغرب وفي دول أوروبية.

ويخوض المغرب "حربا استباقية" ضد نوع جديد من الإرهابيين يسمون "الذئاب الداعشية المنفردة" تعلن عن موالاتها وتبنيها للفكر الإرهابي عبر الإنترنت، لقياديين في داعش، وتتعلم من وصفات جاهزة عبر الإنترنت، صناعة المتفجرات وخططا لتنفيذ عمليات إرهابية.