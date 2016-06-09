المغرب يشارك فرنسا بتأمين "يورو 2016"

أفادت صحيفة "الأحداث المغربية" الورقية، في عددها الخميس، أن الرباط تساهم أمنيا واستخباراتيا في توفير "الغطاء الأمني" لمباريات نهائيات كأس الأمم الأوروبية في فرنسا.

كما تساهم الاستخبارات المغربية في "خطة أوروبية" من أجل حماية الموسم السياحي الصيفي، في دول أوروبية عديدة، بحسب اليومية الورقية المغربية.

ووضعت الرباط "معلومات استخباراتية هامة جدا" رهن إشارة شركائها الأوروبيين، لمواجهة خطر أي عمل إرهابي خلال مباريات اليورو.

ونشط التعاون المغربي الفرنسي في مواجهة الإرهاب، بعد تفجيرات باريس في الخريف الماضي، فوفر المغرب لباريس "معلومات أمنية" مكنت من تصدي استباقي لداعشيين فرنسيين من أصول مغاربية، خططوا لضرب فرنسا.

ومن جهة ثانية، أفادت صحف ورقية مغربية أن الرباط رفعت من درجة "اليقظة الأمنية" عبر بواباتها الحدودية البرية جنوبا وشرقا، مع كل من الجزائر وموريتانيا، تخوفا من تسلل "ذئاب منفردة" من منطقة الساحل والصحراء.

كما تراقب المصالح الأمنية والاستخباراتية المغربية البوابات البحرية، خاصة ميناء طنجة المتوسط، احترازيا لأي تسلل ينفذه أي داعشي هارب من أوروبا.