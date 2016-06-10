المغرب.. حالات تسمم جماعي في الدار البيضاء

سجلت مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب، حالة تسمم جماعي بعد تناول مواد غذائية غير صالحة أي فاسدة.

وتناول 11 شخصاً، جبناً مستورداً غير صالح، فيما تسمم 67 آخرون بسبب زيتون فاسد.

وبينت التحقيقات الأولية للمصالح المتخصصة في الصحة أن المواد الاستهلاكية المحجوزة، مصدر التسمم الجماعي، مستوردة من الخارج، وهي إما منتهية الصلاحية، أو بدون أي تواريخ تثبت صلاحيتها الغذائية للاستهلاك البشري.

ووفق بيان، وصلت "العربية.نت" نسخة منه، فقد حجزت فرق متخصصة في مراقبة المواد الاستهلاكية في الأسواق المغربية خلال يومين من شهر رمضان أكثر من 8,5 طن من المواد الغذائية.

بدورها، أتلفت المصالح المتخصصة في الصحة العامة المواد الاستهلاكية غير الصالحة، ومن بينها زيتون وجبن وأسماك ولحوم حمراء وبيضاء فاسدة.

وحسب ما أعلنته وزارة الشؤون العامة المغربية، فإنه تم تحرير 128 مخالفة ضد تجار لم يحترموا الضوابط القانونية، خلال 1800 عملية مراقبة ميدانية جرت في الـ 48 ساعة الأولى من رمضان.

وفي رمضان يسجل ارتفاع في الاستهلاك الغذائي سنوياً، إلا أن تجاراً مغاربة يستغلون الشهر الفضيل لتمرير سلع غير صالحة، ورفع هامش الأرباح.