المغرب.. معركة جديدة بين النقابات والحكومة

بدأت معركة جديدة بين نقابات أحزاب المعارضة وبين الحكومة المغربية على خلفية مشروع قانون جديد للتعاقد بين الموظفين والحكومة، تقترحه أول حكومة يقودها "حزب العدالة والتنمية" المغربي.

وخلفيات المعركة الجديدة اتجاه حكومي إلى الإنهاء مع نظام الترسيم الوظيفي، وتعويضه بالتعاقد المحدد زمنياً مسبقاً بين القطاع الحكومي وبين الموظفين.

ففي بيان صحافي اطلع عليه مراسل "العربية"، أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، من كبريات نقابات المعارضة، عن رفضها لنظام التعاقد الجديد حكومياً، لأنه "سيكرس الهشاشة داخل قطاع الوظيفة"، ويقسم الموظفين، ويعمق الأزمة الحالية في نظام معاشات التقاعد.

انتقاد نقابي للحكومة

ونددت النقابات باستمرار الحكومة في نهج "سياسة فرض الأمر الواقع"، عوضاً عن الحوار والتفاوض، مطالبة في نفس الآن الحكومة بـ"التراجع عن هذا المشروع الجديد" لتنظيم العلاقة بين القطاع الوظيفي الحكومي وبين الموظفين والمستخدمين.

وفي بيان صحافي صادر عن الاجتماع الحكومي الأسبوعي، يوم الخميس الماضي، واطلع عليه مراسل "العربية"، فإن رئاسة الحكومة أجلت المصادقة على مرسوم حكومي لمراجعة العلاقة بين الحكومة والموظفين، بغية تعميق مدارسة مشروع المرسوم.

وترى الحكومة المغربية أن المشروع الجديد "يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود".

وإذا نجحت الحكومة المغربية في تمرير النظام الجديد للتعاقد، فإن الرباط ستنهي "نظام الترسيم"، أي "التعاقد مدى الحياة".