إيقاف إيطالي خطط لاستهداف المغرب بتكليف من داعش

أعلنت وزارة الداخلية المغربية الاثنين اعتقال مواطن إيطالي في شرق البلاد، قالت إنه قام بتكليف من تنظيم داعش برصد أهداف ومنشآت حساسة في المملكة استعدادا لاستهدافها باعتداءات.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إن قوات الأمن في مطار وجدة-أنكاد (الحدود الشرقية مع الجزائر)، تمكنت بالتنسيق مع جهاز مكافحة التجسس في الداخل من "إيقاف مواطن إيطالي مقيم ببلجيكا في الثامن من يونيو الحالي".

وأضاف البيان أن المواطن الإيطالي كان "موضوع بحث بناء على معلومات دقيقة تؤكد تورطه في مشروع إرهابي خطير يستهدف منشآت حساسة بالمملكة".

وأكد البيان أن الموقوف دخل "بتكليف من قادة ما يسمى بتنظيم داعش، إلى المملكة خلال شهر يونيو 2015، من أجل تنفيذ مشروعه الإرهابي، حيث قام بعدة عمليات ترصد ومراقبة لإحدى الأهداف الحساسة بمدينة الدار البيضاء، وذلك في أفق استهدافها".

وأوضحت الداخلية المغربية أن الموقوف الذي لم يذكر اسمه ولا سنه "متشبع بالفكر الداعشي، حيث حاول في 2014 الالتحاق بالمعسكرات الخاضعة لهذا التنظيم الإرهابي بالساحة السورية العراقية، بتزكية من أحد العناصر الميدانية لهذا التنظيم الإرهابي، قبل أن يقرر تعليق مشروعه والعودة إلى بلجيكا، بعدما تعذر عليه التسلل إلى هذه البؤرة المتوترة".

وختم البيان بالقول "سيتم تقديم المشتبه به أمام العدالة فور انتهاء البحث الجاري معه من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت إشراف النيابة العامة".

ويقوم المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب بالتحقيق في التهديدات الإرهابية والشبكات الإجرامية، وسبق أن تبادل معلومات وخبرات مع باريس وبروكسل عقب الاعتداءات التي شهدتها فرنسا وبلجيكا.

وتقول السلطات المغربية إنها فككت "152 خلية إرهابية منذ 2002 بينها 31 منذ مطلع 2013، على ارتباط وطيد بالمجموعات المتطرفة في سوريا والعراق".