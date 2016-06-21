المغرب: إحباط 30 ألف محاولة هجرة غير شرعية

أعلن وزير مغربي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تمكنت من إجهاض أكثر من 30 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، منذ العام 2002.

وأضاف أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، في جواب له خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب المغربي، أن "سياسة بلادنا تقوم على بذل مجهود كبيرة لمنع الهجرة غير القانونية".

وذكر بيرو أنه "تم إجهاض أكثر من 30 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية انطلاقاً من #المغرب، منذ العام 2002، بينها 10 آلاف محاولة قام بها مواطنون مغاربة".

وأشار إلى أن عدد الوافدين "غير الشرعيين" إلى السواحل الإسبانية شهد انخفاضاً بنسبة 90%، منذ 2002 إلى الآن، مقارنة مع الفترة السابقة للعام 2002.

ولفت الوزير المغربي إلى أن السلطات في بلاده فككت منذ 2002، أكثر من 3 آلاف شبكة وصفها بـ"الإجرامية" لها علاقة بالهجرة غير الشرعية.

واعتمدت السلطات المغربية، في السنوات الأخيرة "سياسة متشددة" تجاه المهاجرين غير الشرعيين، من المغاربة ومواطني دول إفريقيا، الذين يدخلون المغرب بطرق غير شرعية، للعبور إلى أوروبا عبر السواحل الإسبانية، التي تبعد عن سواحل شمالي المغرب 14 كيلومترا.