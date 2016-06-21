المغرب يدعم البحرين في "حماية الأمن والاستقرار"

عبر المغرب عن "دعمه الكامل" للبحرين حيال "الإجراءات القانونية والإدارية والأمنية" للمنامة، من أجل "صون وحدتها الوطنية"، و"حماية أمنها واستقرارها".

ففي بلاغ صدر الثلاثاء عن وزارة الخارجية المغربية، وبثته وكالة الأنباء المغربية، شددت الرباط على "حق البحرين في اتخاذ الإجراءات المناسبة" من أجل "الحفاظ على وحدتها الوطنية"، تحت مظلة من "مبادئ المواطنة والتعايش السلمي"، وبما يمكن من تكريس "ممارسة الحريات الفردية والجماعية بروح المسؤولية".

وجددت المملكة المغربية دعمها لمملكة البحرين في "جهود تعزيز أسس الحوار الوطني، وتقوية صرح البناء الديمقراطي، وترسيخ الاستقرار والتماسك"، لأنها "جهود صادقة ومخلصة"، وفق الرباط.

وترتبط الرباط والمنامة بحسب المراقبين بـ"علاقات استراتيجية"، تعززت بزيارة قام بها العاهل المغربي محمد السادس إلى البحرين قبل أسابيع، في سياق جولة خليجية، مع وجود "عمق وتراكم تاريخي" بين المملكتين المغربية والبحرينية.

وتعبر الرباط عن مواقف مساندة للبحرين، بحسب المراقبين، في مواجهة أي "تدخل أجنبي"، في إشارة إلى محاولات إيران التدخل في الشؤون الداخلية البحرينية