بالصور.. انتقادات "قديمة تتجدد" لدراما رمضان في المغرب

يسارع المغاربة إلى مواقع #التواصل_الاجتماعي للتغريد، بانتقادات تتكرر كل مساء، خلال #شهر #رمضان الجاري، في "احتجاج افتراضي جماعي"، ضد الأعمال التلفزيونية الرمضانية، التي تبثها قنوات التلفزيون مغربيا.

وتبرز عبارات من قبيل "تلفزيون الحموضة" و"كاميرا خفية مقلدة" و"اللهم خذ الحق في هذا التلفزيون"؛ على موقع #الفيسبوك، الواسع الانتشار مغربيا، حوالي 13 مليون #حساب مغربي، ما يعكس بحسب النقاد تطلعا من #المشاهدين المغاربة، إلى "دراما تصالح المشاهدين المغاربة، مع قناوتهم في شهر الصيام"، فيما كتبت صحف ورقية مغربية، في يوميات رمضانية، أن "التلفزيون المغربي، يقدم كل عام أعمالا درامية بعدد كبير"، لأن شهر رمضان هو "#موسم ذروة الإنتاج التلفزيوني المغربي".

ويلتزم صناع الدراما المغربية الصمت الجماعي، وسط موجة متواصلة من الاحتجاجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما كشف ممثلون تحدثت لهم العربية.نت، وطلبوا عدم ذكر أسمائهم، عن قرار لا رجعة فيه بـ "مقاطعة أي دور في #دراما_ رمضان"، في "احترام لذكاء الجمهور المغربي"، وفي "تجنب لأي انتقادات من الجمهور المغربي الذي لا يرحم".

التلفزيون المغربي في رمضان: حملات ترويجية مكثفة للدراما

وتكثف قنوات التلفزيون المغربي، في موسم رمضان، من حملات الدعاية لدراما رمضان، في المواقع الإخبارية على الإنترنت، كما تحجز صفحات كاملة في الجرائد الورقية، وتضخ ميزانيات لحملات ممولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع بث يومي لكل حلقة من أعمال دراما رمضان، عبر اليوتيوب وفيسبوك وتويتر.

ففي آخر إحصائيات للمشاهدة، توصل بها مراسل العربية، فإن "الكاميرا الخفية" للقناة الثانية سجلت في سهرة ليلتي 11 و13 من شهر رمضان الجاري، 8.2 مليون مشاهد مغربي رمضانيا، كأكثر منتوج تلفزيوني رمضاني مشاهدة.

وتفوق مسلسل يومي اسمه "لوبيرج" أي "الإقامة السياحية"، على منافسيه في سباق دراما رمضان، بتجميع 7.6 مليون مشاهد، أما الممثل حسن الفد، صاحب أقصر كوميديا ساخرة زمنيا في التلفزيون سنويا، فجاء رابعا في ترتيب المشاهدة مغربيا، بـ 6.4 مليون مشاهدة، تحت عنوان "كبور والحبيب"، عقب إلغاء تصور "كبور والشعيبية".

ونالت القناة الأولى للتلفزيون الحكومي المغربي "هزيمة نكراء"، أمام المشاهدين المغاربة، بحسب أرقام المشاهدة التلفزيونية؛ فالجزأ الثاني من مسلسل "وعدي 2"، جمع فقط 1.6 مليون مشاهد تلفزيوني لا غير.