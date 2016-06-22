داعشي جديد في قبضة الشرطة المغربية.. وزع مناشير متطرفة

اعتقلت المصالح الأمنية المغربية، الثلاثاء، عنصراً "متشبعاً بالفكر المتطرف"، في مدينة تطوان، في شمال المملكة. وفي بلاغ صحافي صادر عن وزارة #الداخلية_المغربية مساء الأربعاء، أوضحت أن الاعتقال جرى بتنسيق ميداني، بين الشرطة والمخابرات الداخلية المغربية.

وبينت التحريات تورط المعتقل في "توزيع منشورات وملصقات متطرفة"، في أحياء سكنية في مدينة #تطوان .

حجز كتب تحريضية ووثائق للمتفجرات

وفي منزل المتهم، حجز الأمن المغربي، مجموعة من "الكتب المحرضة على الفكر الاستئصالي"، وعلى "وثائق حول كيفية صناعة المتفجرات، واستعمال الأسلحة"، زيادة على "أناشيد تمجد إيديولوجية داعش".

وتزايدت حالات اعتقال المغرب، في سياق "استراتيجية للضربات الاستباقية"، لمن يسمون بـ "الذئاب المنفردة الداعشية"، الساعية لتنفيذ عمليات إرهابية، في الداخل المغربي.

وكشفت الرباط أن #داعش يوجه أنصاره ومواليه في الداخل المغربي، إلى عدم محاولة التسلل صوب معسكرات التنظيم الإرهابي، في #سوريا والعراق، واستبدالها بانتظار تعليمات تنفيذ عمليات لـ "زعزعة أمن واستقرار" المملكة المغربية من الداخل.