المغرب.. اعتقال 10 داعشيين جدد بينهم جزائري

أعلنت الرباط عن تفكيك #خلية إرهابية جديدة، تتكون من 10 #عناصر، "متشبعة بالنهج الدموي" لداعش.

وبحسب السلطات المغربية، فإن اعتقال عناصر الخلية، تم في مدينة وجدة، في #شرق #المملكة المغربية.

كما يتواجد بين المعتقلين "مواطن #جزائري مقيم بطريقة غير قانونية" داخل #التراب المغربي.

الرباط: سرقات لتمويل مشاريع إرهابية

وفي تفاصيل كشفت عنها وزارة الداخلية المغربية، فإن المشتبه فيهم "قاموا بعمليات مراقبة وترصد لمركز #تجاري كبير" في مدينة وجدة، تمهيداً لـ "تنفيذ عملية سطو"، من أجل "الحصول على موارد لتمويل مشاريع إرهابية"، في الداخل #المغربي، تماشيا مع "أجندة #داعش الإرهابية".

وبينت التحريات أن المعتقلين في هذه الخلية الإرهابية، "عقدوا لقاءات #سرية في بيت آمن" في #مدينة #وجدة، كما ثبت تورطهم في "تنفيذ اعتداءات على مواطنين، مع الاستيلاء على ممتلكاتهم".

وتواصل الرباط فرض "تأهب استباقي" منذ يوليو 2014، في مواجهة داعش، بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد برغبة التنظيم في استهداف المملكة المغربية.