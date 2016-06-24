دعم مغربي للأردن بعد العملية الإرهابية بحدودها مع سوريا

في رسالة رسمية، تقدمت الرباط، بـ "تعازيها ومواساتها" إلى #عمان، بعد "الاعتداء الإرهابي" في منطقة #الركبان، في #شمال شرقي #المملكة الأردنية.

وأعلن العاهل المغربي محمد #السادس، لملك الأردن عبدالله بن #الحسين، أنه "تلقى بعميق الأسى، وشديد الاستنكار، نبأ الاعتداء #الإرهابي الدنيء"، الذي خلف "استشهاد عدد من أفراد #القوات #المسلحة، والأجهزة الأمنية الأردنية"، خلال "قيامهم بواجبهم الوطني، في #الدفاع عن سيادة، وأمن بلدهم".

وعبر العاهل محمد #السادس عن "تنديد المملكة #المغربية الشديد"، مع "شجبها القوي"، لهذا "العمل الإجرامي الشنيع"، ومعلنا في نفس الآن عن "تضامن مغربي تام" مع الأردن، في مواجهة "المحاولات اليائسة"، التي "تستهدف أمنه واستقراره".

وتجمع الرباط وعمان، بحسب المراقبين، "علاقات ثنائية متينة وتاريخية"، تدعمها سياسة "الزيارات المتبادلة" بين عاهلي المملكتين.