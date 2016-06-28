100 مليون دولار لدعم تعليم الفتيات في المغرب

أعلنت الحكومتان المغربية والأميركية اليوم الثلاثاء في مدينة #مراكش في وسط #المغرب عن برنامج بقيمة نحو 100 مليون دولار لدعم #تعليم_الفتيات الصغيرات على هامش زيارة السيدة الأميركية الأولى #ميشيل_أوباما إلى المغرب في إطار حملة #دعوا_الفتيات_يتعلمن .

وقالت أوباما خلال لقائها بفتيات مغربيات يتابعن دراستهن في مراكش: "أنا فخورة جدا لاشتغال #الولايات_المتحدة مع #الحكومة_المغربية لجعل هذه الاستثمارات الجديدة في خدمة تثقيف وتمكين #الفتيات في جميع أنحاء المغرب، وهي استثمارات ستساعدهن على النجاح في عملهن وبلوغ طموحاتهن"، بحسب ما نقل بيان صادر عن مكتبها.

وفي آذار/مارس 2016، أطلق كل من باراك وميشيل #أوباما في #البيت_الأبيض مبادرة "دعوا الفتيات يتعلمن"، وهي مبادرة تسعى إلى معالجة الحواجز التي تمنع أكثر من 62 مليون فتاة في شتى أنحاء العالم من #التعليم ولاسيما الفتيات القاصرات.

والتقت أوباما اليوم مجموعة من الفتيات في دار ضيافة تقليدية في مدينة مراكش. وشارك في اللقاء عدد من الشخصيات المغربية. كما حضرت الممثلتان الأميركية #ميريل_ستريب والهندية #فرييدا_بانتو المعروفتان بنضالهما في الدفاع عن حق الفتيات في التعليم.

وخاطبت ميشيل أوباما الحضور بالقول: "أنا هنا لأضيف أصواتكم إلى هذا الحديث الذي نتشارك فيه مع الفتيات اليافعات عبر العالم، خصوصا في الولايات المتحدة".

ورأت أن "أسباب ترك الفتيات #المدرسة تختلف من مجتمع لآخر، فمنها ما هو ثقافي ومنها ما يتعلق بالإمكانيات، لكن نحن هنا اليوم نعمل على تجاوز كل هذا".

وأوضح البيان الصادر عن مكتب السيدة الأولى أن "مؤسسة تحدي الألفية (وهي مؤسسة أميركية) بشراكة مع الحكومة المغربية، أعلنت عن استثمار ما يقرب من 100 مليون دولار لدعم نموذج جديد للتعليم الثانوي في المغرب".

وبحسب البيان، يتوقع أن يستفيد من هذا الاستثمار "حوالي 100 ألف طالب بينهم 5000 فتاة في سن المراهقة من خلال أنشطة من شأنها أن تلبي احتياجات التعلم لدى الفتيات في هذا السن".

ووصلت ميشيل أوباما إلى مدينة مراكش ليلة الاثنين- الثلاثاء برفقة ابنتيها ماليا وساشا. واستقبلتها #الأميرة_سلمى، عقيلة #العاهل_المغربي #محمد_السادس .

وفي مناسبة هذه الزيارة أقام الملك محمد السادس مأدبة إفطار على شرف السيدة الأولى الأميركية، وذلك بحضور الأميرات للا سلمى وللا مريم وللا أسماء وللا حسناء. كما حضر مأدبة الإفطار ابنتا الرئيس الأميركي ماليا وساشا أوباما، وعقيلة السفير الأميركي في المغرب توني بوش، والفنانة الأميركية، ميريل ستريب، والفنانة الهندية، فرييدا بنتو، اللواتي حضرن لدعم المبادرة.



وبحسب آخر إحصاء للسكان قامت به المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية) في المغرب، ونشرت نتائجه في 2015، فإن تعليم الفتيات من سن 7 إلى 12 انتقل من 77.5% سنة 2004 إلى 94.1% سنة 2014.

وتنتشر في قرى المغرب نسبة60% من #النساء الأميات، وتشكل الفتيات الصغيرات في هذه المناطق أكبر شريحة من نسبة #الأمية بنحو 2.5 مليونا.

وتكمن المشكلة الرئيسية بالنسبة إلى فتيات القرى المغربية في عدم القدرة على متابعة الدراسة الإعدادية والثانوية بسبب غياب البنى التحتية الطرقية والمؤسساتية، إضافة إلى انتشار الفقر.