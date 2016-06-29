بالفيديو.. العاهل المغربي من دون بروتوكول في "طنجة"

قام العاهل المغربي محمد السادس، من جديد، قبيل رفع أذان مغرب يوم رمضاني، في مدينة #طنجة، شمال غربي البلاد، بجولة في الأحياء الشعبية، بعيدا عن #البروتوكول الرسمي لتنقلاته.

هذا ولقيت الزيارة، كما العادة، حماسة كبيرة من المواطنين الذين تجمعوا في طريق مرور سيارة الملك #محمد_السادس، مرحبين بالملك المغربي، ومرددين عبارة "عاش الملك".

ووثق عشرات المواطنين هذه اللحظة، بهواتف وألواح رقمية، مرددين عبارة: "ملكنا واحد.. محمد السادس"، فيما أحاط مواطنون بسيارة خاصة للملك المغربي، قام حراس الأمن بتوفير الغطاء الأمني.

ويحرص العاهل المغربي على القيام بانتظام، بزيارات مفاجئة أو غير رسمية، إلى أحياء شعبية ومناطق سكنية في مدن مغربية.