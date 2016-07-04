المغرب.. قلق من استيراد أطنان من النفايات من إيطاليا

تحول إعلان #المغرب عن منح الضوء الأخضر رسميا لاستيراد 2500 طن من #النفايات البلاستيكية، مصدرها #إيطاليا ، إلى قضية رأي عام انفجرت نهاية الأسبوع الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تغريدات هاجمت #الحكومة_المغربية، وبوسم جماعي تداوله المغاربة #المغرب_ليس_مزلة لنفايات أوروبا.

وخرج الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية، منظمة غير حكومية، في بلاغ رسمي، توصل به مراسل قناة "العربية"، من أجل التشكيك في تبريرات الحكومة، حيال النفايات الإيطالية، معلنا أن "البلاغ الحكومي غير مطمئن".

كما طالب الائتلاف من وزارة #البيئة بـ"تعميم اتفاقية الشراكة مع جمعية مهنيي الإسمنت" لأن 2500 طن من النفايات سيتم حرقها بحسب #الرباط ، في معمل لإنتاج الإسمنت في إقليم #الدار_البيضاء الكبرى، في وسط المملكة المغربية.

الحكومة المغربية: النفايات غير سامة

إلى ذلك، أفادت جريدة "الأخبار" اليومية، أن كتلا برلمانية طالبت باستدعاء عبد الإله #بن_كيران رئيس الحكومة، وحكيمة #الحيطي وزيرة البيئة، من أجل "المساءلة مع تقديم التوضيحات" حيال "حيثيات دخول شحنة من النفايات الإيطالية إلى المغرب".

وفي بلاغ صحافي واحد، أعلنت وزارة البيئة أنها "رخصت لاستيراد نفايات غير خطيرة مصدرها إيطاليا"، مضيفة أن الكمية تقدّر بـ"2500 طن من النفايات المطاطية والبلاستيكية"، وسوف "تستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت"، لما "تتميز به من قوة حرارية مهمة".

وفي نفس الاتجاه التطميني، أكدت الرباط "الحرص الشديد" على "حماية البيئة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات الوقائية ضد التلوث".

ومن جهتها، لم تصدر اللجنة المغربية لتنظيم قمة الأرض والمناخ رقم 22، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في #مراكش المغربية، أي رد فعل، بعد أن تحولت نفايات إيطاليا إلى قضية رأي عام في المغرب.