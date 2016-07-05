المغرب يعلن وقوفه الدائم مع السعودية ضد الإرهاب

عبرت المملكة المغربية، عن "إدانتها الشديدة" لاستهداف المملكة العربية السعودية، بسلسلة من العمليات الإرهابية.

ففي بلاغ صحافي، توصل به مراسل العربية، شددت الرباط، على أن هذه "الأعمال الإرهابية الآثمة"، استهدفت "ترويع المواطنين، وزعزعة طمأنينة المؤمنين"، و"التطاول على حرمات الأماكن المقدسة".

كما جددت الرباط "تضامنها الموصول والفعلي"، مع الرياض، في "مكافحة آفة الإرهاب المقيت"، موضحة أنها "واقفة دوما"، من أجل "الدفاع عن الحرمين الشريفين، وللحفاظ على أمن المملكة العربية واستقرارها".

وبـ "الغادرة"، وصفت الرباط "الهجمات الإرهابية"؛ التي استهدفت الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة، ومدينتي القطيف وجدة، في المملكة العربية السعودية.

هذا وتقدمت المملكة المغربية، بـ"أحر عبارات التعازي والمواساة، إلى الأسر المكلومة، وإلى الشعب السعودي الشقيق".