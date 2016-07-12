الصحة المغربية تحذر المواطنين من التأثر بموجة الحر

في سياق مواجهة أول موجة لارتفاع درجات الحراة في المغرب، أعلنت وزارة الصحة "اتخاذ إجراءات استعجالية لمواجهة" أي "آثار صحية ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة".

هذا وأعلنت الأرصاد الجوية المغربية عن ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، خلال الأسبوع الجاري، خاصة في مدن الجنوب الشرقي المغربي، فالحرارة في مدن مغربية، من المتوقع أن تصل إلى 47 درجة مئوية.

ففي بلاغ صحافي صادر عن الصحة المغربية، توصل بها مراسل "العربية"، فعلت الرباط "نظام المداومة في المستشفيات والمراكز الصحية" مع "وضع سيارات الإسعاف في حالة استنفار متواصل"، و"توفير الأطقم الطبية والعلاجات الضرورية"، في المناطق المغربية التي تشملها موجة الحرارة.

الصحة المغربية: تنبيه شديد للأطفال والحوامل

ومن جهة ثانية، طالبت الصحة المغربية بـ"اتخاذ الاحتياطات اللازمة"، خاصة بالنسبة "للأطفال والنساء الحوامل والأشخاص المسنين والمصابين بأمراض مزمنة" بـ"شرب كميات كافية من الماء، لتفادي جفاف الجسم.

ومن نصائح الصحة للمغاربة، تفادي القيام بأنشطة بدنية خلال فترة ارتفاع درجة الحرارة"، أي خلال الفترة الزمني، ما بين 11 صباحا و08:00 ليلا، مع "التوجه إلى أقرب مؤسسة صحية" في حالة ظهور "ارتفاع في درجة حرارة الجسم" أو "شحوب في لون الجسم" أو "شعور بتشنجات على مستوى الأطراف وعضلات البطن"، أو "شعور بعطش شديد أو فقدان للوزن"، أو "صداع في الرأس وغثيان، خاصة عندما تصل هذه الأعراض إلى درجة فقدان الوعي".



