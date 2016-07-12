"فن الراي" ينصت للموسيقى العالمية في المغرب

تحتضن مدينة وجدة المغربية فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لفن الراي، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 23 يوليو/تموز الجاري، وبمشاركة نخبة من نجوم الموسيقى العالمية وموسيقى الراي على المستوى المحلي والوطني والدولي.

ومن ضمن النجوم المتضمنة في اللائحة المعلنة من طرف إدارة المهرجان، الفنانة المغربية لطيفة رأفت، والفنان الجزائري قادر الجابوني، والفنانة الشابة الزهوانية، الشاب الدوزي، الفنان الشعبي خالد بناني، الفنان بدر سلطان، والشاب بسامي وبلمو، والفنان الوجدي رامي لاباش، إضافة إلى الفنانة البتول المرواني.

ومن دولة الهند ستحضر خلال هذه الدورة فرقة شعبية ستقدم كشكولا يمزج بين الموسيقى المغربية والهندية، كما ستشارك مجموعة صحراراي المعروفة بمزج فن موسيقى الراي بـ"الجاز"و"البلو" والموسيقى الأمازيغية.

كما ينظم المهرجان سهرة ستكون عبارة عن مزيج بين عدة ثقافات، بحيث سيشارك عميد فن الركادة المختار البركاني مع مجموعة جيماوي، إضافة لحضور فرقة موسيقية قامة من جنوب المغرب، لثمل الثقافة الحسانية.

وستمنح هذه الدورة فرصة لشباب راي أكاديمي، بمشاركة أزيد من 100 شاب من جميع بقاع الجهة الشرقية بالمغرب، والـ10 الموهوبون الفائزون سيقومون بإحياء حفل ليلة 19 يوليو، التي ستعرف مشاركة الفنان الجزائري الشاب العجال.

واستقطب المهرجان الدولي لفن الراي خلال دوراته السابقة أسماء لامعة في الوسط الفني، كالفنان سعد المجرد والشاب خالد وأمير الراي الشاب مامي، بحيث أصبح يعد ثاني أكبر المهرجانات الموسيقية في المغرب بعد موازين.

يذكر أن المهرجان الدولي لفن الراي، يحظى بالرعاية السامية للعاهل المغربي. هذا واختار المنظمون خلال هذه الدورة مزج فن الراي بأشكال فنية عالمية معاصرة من خلال أعمال مشتركة بين فنانين مغاربيين وآخرين ينتمون لجغرافيات عالمية مختلفة.