المغرب .. تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش ليبيا

في سياق مسلسل محاربة المغرب للإرهاب، كشفت وزارة الداخلية، الخميس، عن اعتقاله 6 متطرفين داعشيين، نشطوا تحت مظلة خلية إرهابية مغربية.

وبحسب البيان الصحافي، فإن الخلية الإرهابية المفككة موالية لداعش ليبيا، وينتمي عناصرها جغرافيا إلى مدن مغربية أهمها أغادير.

وبينت المتابعة الأمنية المغربية أن عنصرا من الخلية كان يحضر لصناعة عبوة ناسفة تقليدية الصنع للقيام بعملية إرهابية داخل المملكة المغربية وإسقاط أكبر عدد من الضحايا.

كما أن عنصرا من الخلية سبق أن أقام في ليبيا، فيما خططت الخلية للالتحاق بمعاقل داعش في ليبيا عبر التسلل البري بعبور منطقة الساحل والصحراء.

ويأتي تفكيك الخلية وسط رفع الرباط درجة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى، منذ يوليو 2014، وفي ذروة الموسم السياحي السنوي.

ومن جهته، أطلق داعش سلسلة من التهديدات الإرهابية ضد المغرب.

إلى ذلك، أعلن المغرب من جديد أن "تتبع الوضع الليبي" يبين أن هذا البلد المغاربي، بات "قبلة للمقاتلين الموالين لداعش" في "تنفيذ لتوجيهات قادته"، في سياق "محاولة لبسط هيمنته التوسعية على منطقة المغرب العربي، عبر فرعه الليبي".