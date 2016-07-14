الحكومة المغربية توقف استقبال النفايات الإيطالية

شقررت الحكومة المغربية، في اجتماعها الأسبوعي، في الرباط، الخميس، "وقف استقبال النفايات الإيطالية"، المقدرة بـ2500 طن من المواد القابلة للحرق لإنتاج الطاقة الحرارية.

وجاء قرار الحكومة المغربية، بعد جدل سياسي لا يزال مفتوحا، وضغوط من الرأي العام المغربي، مارسها عبر حملات مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد 7 أسئلة طرحها البرلمان يوم الثلاثاء الماضي على وزارة البيئة المغربية.

وعلقت الحكومة أي عمليات لحرق النفايات الإيطالية في معامل الإسمنت المغربية، أو أي "قرار نهائي"، إلى غاية "استكمال التحريات/ التحقيقات، من أجل اتخاذ قرار نهائي في حقها".

هذا وخضع وزير البيئة الإيطالي، الخميس، لجلسة مساءلة في البرلمان الإيطالي، فيما طالب برلمانيون إيطاليون بلجنة تقصي حقائق مشتركة مغربية إيطالية في فضيحة النفايات.