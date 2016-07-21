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بن كيران: الإصلاحات سببها الأمن الذي يضمنه الملك

المصدر: الرباط – عادل الزبيري
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افتتح عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة في الرباط الاجتماع الأسبوعي للحكومة #المغربية في مقر الرئاسة، وبين في كلمته "أن ما يعرفه المغرب من إصلاحات من قبيل إصلاح التقاعد، سببه #الأمن والاستقرار والديمقراطية التي يضمنها بعد الله الملك المغربي محمد السادس".

وفي جواب من الرجل الأول في #الحكومة المغربية، تداولت أخبار عن وجود توتر وغضبة ملكية؛ شدد #بن_كيران على أنه "مع الملك جهة واحدة، ويد واحدة، لمواجهة مشاكلنا وحلها".

كما بث في اليوتيوب فيديو من حساب رئيس الحكومة، عبر فيه بن كيران عن سعادته بمصادقة البرلمان المغربي خلال الأسبوع الجاري على وصفة الحكومة الإصلاحية لصناديق التقاعد، أي إجراءات إدارية وتقنية لمراجعة طريقة ومبلغ اشتراك الموظفين الحكوميين ومستخدمي القطاع الخاص في تمويل صناديق التقاعد.

ونجحت الحكومة في تمرير مشروعها لإصلاح صناديق التقاعد وسط رفض من النقابات المقربة من أحزاب المعارضة.

كلمات دالّة

#المغربية, #الأمن, #الحكومة, #بن كيران
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