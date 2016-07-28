المغرب.. حرب بالبيانات بين رئيس الحكومة ورئيس جهة

نشر نشطاء وقيادات من حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، وثيقة منسوبة إلى رئاسة جهة إقليم طنجة تطوان، ليل الثلاثاء- الربعاء.

وتتحدث الوثيقة الأولى عن توصل الرجل الأول في الحكومة بدعوة بصفته أميناً عاماً للحزب الحكومي، وليس بصفته رئيساً لحكومة الرباط، من أجل حضور القمة المتوسطية للأرض والمناخ في مدينة طنجة المغربية.

وأتى جواب حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي يرأس أمينه العام، الياس العماري، جهة إقليم طنجة تطوان، بأن الدعوة الموجهة إلى رئيس حزب العدالة والتنمية هي بصفته الحكومية.

جدل بين نشطاء سياسيين على "فيسبوك"

واشتعل موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، الأربعاء، بين نشطاء وقيادات من الحزبين في جدل سياسي أصبح مألوفاً عند الرأي العام المغربي، مع اقتراب تشريعيات 7 أكتوبر المقبل.

وفي ردود الحزب المعارض، شدد على أنه راسل رئيس الحكومة عبر خدمة البريد الورقي السريع، كاشفاً عن وثائق ورقم الإرسالية، إضافة إلى اتصالات هاتفية جرت مع مكتب الرجل الأول في الحكومة المغربية.

واحتضنت مدينة طنجة، شمال غرب المغرب، وعلى الواجهة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، المؤتمر المتوسطي للأطراف حول المناخ، يومي 18 و 19 تموز/يوليو الحالي.