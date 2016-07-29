المغرب.. إخماد تمرد في سجن "عكاشة"

أعلنت الإدارة العامة للسجون في #المغرب، أن سجنا في مدينة #الدار_البيضاء كبرى مدن البلاد، اسمه #عكاشة، شهد عشية أمس الخميس "أحداث شغب وتمردا".

وحسب بيان صحافي، فإن المعطيات الميدانية الأولية كشفت أن الأحداث تمت عبر مخطط مدروس، وضعه ونفذه متزعمون لحركة التمرد.

وقام المتمردون بـإحراق أفرشة لإحداث دخان بغية دفع الموظفين إلى داخل السجن تمهيدا لتنفيذ هجوم والهروب من المعتقل.

وفي الرواية الرسمية المغربية لحادث #التمرد، حاول السجناء فتح الباب الخشبي لمكان إيداع الأسلحة، إلا أنهم فشلوا في الوصول إليها.

وأفادت مصادر صحافية تواجدت في الموقع أن المتمردين غادروا المعتقل وأضرموا النار في بعض جنباته، وكسروا حافلة لنقل #السجناء، ورشقوا موظفين وأصابوا بعضهم بجروح طفيفة.

وتمكنت المصالح الأمنية المغربية، مدعومة بموظفي السجن، وبإشراف من النيابة العامة، من السيطرة على الوضع وتهدئته، وإحلال النظام واستتباب الأمن في السجن .

ومن المنتظر أن ترسل إدارة السجون في المغرب لجنة تقصٍّ لإجراء بحث دقيق وشامل لتحديد من من يقف وراء هذه الأحداث المخطط لها وتقديمهم إلى العدالة.