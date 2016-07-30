العاهل المغربي يعتز بالشراكة مع التعاون الخليجي

قدم العاهل المغربي محمد السادس، تحيينا جديدا لما أسماه منذ جلوسه على العرش، "مفهوم السلطة"، بإضافة "محاربة الفساد بكل أشكاله: في الانتخابات والإدارة والقضاء"، فضلا عن "عدم القيام بالواجب"، فهو "نوع من أنواع الفساد".

ففي خطاب رسمي بثته قنوات التلفزيون المغربي، بيّن محمد السادس، أن "الفساد ليس قدرا محتوما"، و"لم يكن يوما من طبع المغاربة"، غير أن العاهل المغربي يتدارك، جرى "تمييع استعمال مفهوم الفساد"، حتى أصبح كأنه شيء عادي في المجتمع"، في انتفاد صريح ومباشر للطبقة السياسية والحزبية في المغرب.

كما عبر محمد السادس عن اعتزازه بـ"القمة مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي" في شهر أبريل الماضي، من خلال "ترسيخ الشراكة المغربية الخليجية"، باعتباره "تكتلا استراتيجيا موحدا"، وواضعا لأسس "نموذج فريد من "التحالف العربي".

وعبر ملك المغرب عن رغبته في "تمكين المغاربة من العيش الكريم"، ومن "راحة البال والاطمئنان على المستقبل"، ومن "الأمن والاستقرار".

وبالتوازي مع اعتراف ملكي مغربي بتحقيق "إصلاحات سياسية عميقة، وورشات اقتصادية كبرى: غيرت وجه المغرب"، أقر الملك محمد السادس بوجود "الكثير مما يجب القيام به" مغربيا.

ومن العناوين الكبرى في خطاب 30 يوليو 2016، تشريعيات الخريف المقبل المتوقعة يوم 7 أكتوبر المقبل، أكد العاهل محمد السادس أنه "الساهر على احترام الدستور، وعلى حسن سير المؤسسات، وصيانة الاختيار الديمقراطي"، مضيفا أن "الحزب الوحيد الذي يعتز بالانتماء إليه هو المغرب".

ومن بوابة أن "شخص الملك يحظى بمكانة خاصة في نظام المغرب السياسي"، دعا العاهل المغربي "جميع الفاعلين مرشحين وأحزابا" في سنة انتخابية إلى "تفادي استخدامه – أي الملك محمد السادس - في أي صراعات انتخابية أو حزبية".

نزاهة الانتخابات

وفي توجيهاته إلى "الإدارة الانتخابية" مغربيا، والتي تتكون من "سلطة رئيس الحكومة، ومسؤولية وزير الداخلية ووزير العدل والحريات"، دعا محمد السادس إلى "القيام بواجبها، في ضمان نزاهة وشفافية المسار الانتخابي".

ففي خطاب ذكرى مرور 17 عاما من وصوله إلى الحكم في المغرب، انتقد محمد السادس بشدة حالة "فقدان للصواب عبر الدخول في فوضى وفي صراعات لا علاقة لها بحرية الاختيار"، من قبل "الحكومة والأحزاب والمرشحين والناخبين"، داعيا الجميع بصريح العبارة إلى "الكف عن الركوب على الوطن لتصفية حسابات شخصية، أو لتحقيق أغراض حزبية ضيقة".

ومن جهة أخرى، أقر العاهل محمد السادس أن المغرب "في تقدم مستمر، دون نفط ولا غاز، وإنما بسواعد وعمل أبنائه".

مؤامرات إرهابية ضد الرباط

وفي محاربة الإرهاب، وجه الملك المغربي نداء "لمواصلة التعبئة واليقظة"، أمام "تزيد التحديات الأمنية، والمؤامرات التي تحاك" ضد الرباط.

إلى ذلك، أقر الملك المغربي بأن "التنسيق والتعاون" الذي تقوم به "المصالح الأمنية المغربية مع دول صديقة وشقيقة" ساهم في "إفشال عمليات إرهابية، وفي تجنيب دول مآسٍ إنسانية كبيرة".

وفي تعليقه على قرار العودة إلى الاتحاد الإفريقي، شدد الملك محمد السادس على أن الأمر "لا يعني أبدا تخلي المغرب عن حقوقه المشروعة، أو الاعتراف بكيان وهمي"، أي جبهة البوليساريو الانفصالية.

نزاع الصحراء

وجدد محمد السادس اتجاها المغرب في "بقائه منفتحا ودائم الاستعداد للحوار البناء، من أجل حل سياسي نهائي للنزاع المفتعل" حول الصحراء الغربية، معلنا في نفس الوقت أن السياسة الخارجية للرباط "تعتمد دبلوماسية القول والفعل" في "الدفاع عن مغربية الصحراء، وفي تنويع الشراكات، وفي الانخراط في القضايا والإشكالات الدولية الراهنة".

ففي رسالة صريحة إلى جبهة البوليساريو الانفصالية، بين العاهل محمد السادس أنه "إذا كان البعض حاول جعل 2016 سنة الحسم" فإن الرباط "نجحت في جعلها سنة الحزم"، عبر "صيانة الوحدة الترابية" للمملكة المغربية، إضافة إلى "التصدي للتصريحات المغلوطة، والتصرفات غير المسؤولة".

وجدد الملك المغربي إعلان أن "المؤامرات المغلفة والمفضوحة" لخصوم الرباط في نزاع الصحراء الغربية "لن تنال من العزم على مواصلة تفعيل النموذج التنموي" في مدن الجنوب الغربي المغربي.