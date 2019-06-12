المغرب يعلن حجز أكثر من 12 طناً من "الشيرا"

حجزت الشرطة المغربية، فجر الأربعاء، 12 طنا و800 كيلوغرام من مخدر الشيرا، في بلدة اسمها "إعزانن"، في ضواحي مدينة الناظور، في شمال شرق البلاد.

وفي بيان رسمي للشرطة المغربية، جرى ضبط المخدرات في شاحنة تحمل لوحات ترقيم مزيفة، واعتقلت 3 أشخاص، فيما جرى حجز أسلحة بيضاء و10 لوحات ترقيم معدنية للسيارات.

موضوع يهمك بين أزقة الأحياء القديمة في #مراكش تمازجت أصوات الباعة مع الموسيقى المغربية.. إنها منطقة الأسواق الشعبية، حيث المتاجر... أسواق مراكش الشعبية وجهة الملايين من السياح سنويا فن التسوق

وتأتي هذه "العملية الكبيرة"، حسب إدارة الشرطة المغربية، في سياق "جهود الأمن" المغربي، لمحاربة الاتجار الدولي في المخدرات.

وكان المغرب قد احتجز 28 طنا من مخدر #الحشيشة، مطلع يناير الماضي، في عمليتين خلال أسبوع واحد، في مدينة طنجة شمال المغرب.

فيما بلغ مجموع مضبوطات المخدرات في المغرب 52 طنا خلال عام 2018، من مخدر الحشيشة وحده في عمليات متفرقة، وفق أحدث حصيلة رسمية.