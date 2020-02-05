المغرب.. اعتقال عنصر جديد في خلية داعش التي سقطت مؤخرا

أعلن المغرب عن إيقاف "معتقل سابق"، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في قرية اسمها "الهديان"، في منطقة اسمها صخور الرحامنة، في ضواحي مدينة مراكش، في جنوب المغرب.

ففي بيان لوزارة الداخلية المغربية، وصل مراسل العربية في المغرب، فإن اعتقال هذا المواطن المغربي، تم لصلته بأفراد خلية داعشية، جرى تفكيكها بالأمس الثلاثاء.

وتأتي العملية في سياق تعميق "الأبحاث الجارية"، حول الخلية الإرهابية الموالية لداعش، التي تم تفكيكها، في مدن الدار البيضاء والمحمدية وأزيلال.

هذا وسقط 6 مغاربة موالون لتنظيم داهش الإرهابي، أمس الثلاثاء في قبضة مكتب محاربة الإرهاب في المغرب.

وأماطت الأبحاث المغربية الأولية، اللثام عن تخطيط أفراد الخلية، لإعلان ولاية تابعة لداعش، مع تخطيط موازي للقيام بأعمال إرهابية.

كما كشفت وزارة الداخلية المغربية، في بيان توصل به مراسل العربية في المغرب، أن المعتقلين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 سنة.

ونشط المعتقلون المتطرفون ما بين مدن الدار البيضاء والمحمدية وأزيلال.