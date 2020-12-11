المغرب: اعتراف أميركا بسيادتنا على الصحراء حدث تاريخي

وصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الخميس، اعتراف أميركا بسيادة الرباط على الصحراء المغربية بأنه "حدث تاريخي".

وقال لـ "العربية"، إن الإعلان الأميركي واضح لجهة الاعتراف وفتح قنصلية بالصحراء المغربية، وأن الاتفاق اليوم كان نتيجة 3 أعوام من العمل.

كما أوضح أن الملك محمد السادس عمل في السنوات الماضية للاعتراف بالصحراء المغربية، وقال "مغربية الصحراء هي المنطلق لأي مفاوضات، وأصبحت أكثر ترسيخا باعتراف أقوى قوة في العالم".

وقال إن هناك فرصة لجميع الأطراف للبحث عن حل ضمن السيادة المغربية على الصحراء.

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لـ #العربية: اعتراف أميركا بسيادتنا على الصحراء المغربية حدث تاريخي pic.twitter.com/jg5jdmZv5n — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) December 10, 2020

وتابع "لدينا 3 قنصليات عربية و16 قنصلية أفريقية في الصحراء المغربية".

وأوضح أن دور المغرب تاريخي بدعم سلام الشرق الأوسط منذ سبعينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن الرباط أنشأت في التسعينات مكتب اتصال في إسرائيل.

دفع عملية السلام

كما أشار إلى أنه كان للمغرب سابقا علاقات مع إسرائيل لكن ضمن خصوصيته، مبيناً أن بلاده ستستخدم كل اتصالاتها مع إسرائيل لدفع عملية السلام.

وقال الإسرائيلي كان يدخل إلى المغرب بجواز سفره.

وأكد أن الرباط كانت أول دولة تعترف بالولايات المتحدة في القرن الثامن عشر.

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لـ #العربية: كان للمغرب سابقا علاقات مع #إسرائيل لكن ضمن خصوصيته pic.twitter.com/Kycit190pt — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) December 10, 2020

وبشأن ملف القضية الفلسطينية، قال "العاهل المغربي أكد للرئيس ترمب تأييده لحل الدولتين"، مشددا على أن موقف المغرب ثابت من القضية الفلسطينية وهوية القدس الإسلامية.

كما قال "العاهل المغربي متمسك بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

علاقات كاملة

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم، أن المغرب تعهّد بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، وكتب أيضاً على تويتر أنه وقع إعلاناً يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وقال ترمب إن اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات إنجاز كبير لسلام الشرق الأوسط.

من جهته، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، باتفاق التطبيع مع المغرب الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ووصفه بأنه "ضوء عظيم آخر للسلام".

رحلات مباشرة

وأضاف نتنياهو أن رحلات مباشرة سيتم تسييرها بين البلدين، إضافة لفتح بعثات دبلوماسية.

هذا وبموجب الاتفاق، سيقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة ويستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل ويسمح بعبور رحلات وأيضا برحلات طيران مباشرة من إسرائيل وإليها لكل الإسرائيليين.

والمغرب هي رابع دولة تقيم علاقات مع إسرائيل منذ أغسطس الماضي، بعد الإمارات والبحرين والسودان.