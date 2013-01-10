إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا

أعيد، الخميس، فتح معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، وهو المعبر البري الرئيسي بين البلدين، ما أتاح استئناف حركة التجارة الحدودية بعد شهر من إغلاقه، ما تسبب بحركة احتجاج اجتماعية تخللتها أعمال عنف في تونس.وأعيد فتح المعبر في سياق زيارة قام بها، الاثنين، إلى طرابلس رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي غداة مواجهات بين متظاهرين والشرطة في مدينة بن قردان جنوب تونس التي تبعد 30 كلم عن رأس جدير.

ورغم استئناف حركة التجارة بين البلدين نفذ سكان بن قردان إضراباً عاماً، مطالبين باستثمارات وتدابير ضد البطالة، ولوحظ أن كل خدمات المدينة قد تعطلت باستثناء الصيدليات والمستشفيات والمخابز.



وكثرت الاحتجاجات لأسباب اجتماعية خلال الأشهر الأخيرة في تونس بعد خيبة أمل إزاء التطلعات الاجتماعية والاقتصادية التي أثارتها الثورة التونسية وفرار الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011.



وتحوّل بعض هذه الاحتجاجات إلى أعمال عنف كما وقع في مدينة سليانة (شمال غرب البلاد) نهاية نوفمبر/تشرين الثاني وبداية كانون الأول/ديسمبر، عندما أصيب 300 شخص خلال خمسة أيام من المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.



وقد قررت طرابلس إغلاق معبر رأس جدير في الرابع من ديسمبر بعد شكاوى مواطنين ليبيين قالوا إنهم تعرّضوا إلى اعتداءات في الأراضي التونسية.



وتعتبر الحدود التونسية الليبية نقطة هامة للتجارة والتهريب، لاسيما تهريب الأسلحة التي تم الاستحواذ عليها من ترسانة نظام معمر القذافي.