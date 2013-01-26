الجبالي متفائل برغم تأخر الإعلان عن الحكومة التونسية آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: تونس - منذر بالضيافي

أكد رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، خلال لقاء صحافي مساء اليوم، أن المفاوضات التي أجراها، منذ فترة داخل الترويكا الحاكمة، برئاسة حركة النهضة الإسلامية، ومع أحزاب معارضة وشخصيات وطنية، فشلت في الاتفاق حول تحوير وزاري، وإدخال تعديل على الفريق الحكومي الحالي.



وقال الجبالي، إنه سيقدم التشكيلة الحكومية، خلال الأسبوع القادم، وأن وضع البلاد لا يحتمل المزيد من التأخير في إدخال تحوير حكومي، وذلك بهدف "الاستجابة لمطالب الثورة، في التنمية والشغل والأمن".



كما أبدى الجبالي تفاؤلا، برغم صعوبة المرحلة، المتسمة بتنامي مظاهر الاستقطاب السياسي والإيديولوجي، وتواصل "الهشاشة الأمنية"، وهي عوامل أشار الجبالي الى أنها "لا تسمح بإجراء انتخابات".



وفي هذا الإطار شدد رئيس الحكومة التونسية على ضرورة تفعيل الحوار، والاتفاق حول خارطة طريق المرحلة القادمة، والمتمثلة في "الاتفاق حول تاريخ الانتخابات، والقانون الانتخابي والهيئة المستقلة للانتخابات، وهيئات الإعلام والقضاء".



ويذكر أن أحزاب المعارضة الرئيسية، كانت قد رفضت عرض الجبالي للدخول للحكومة، واشترطت في المقابل "تحييد وزارات السيادة وهي الداخلية والعدل والخارجية، ووضع برنامج وتواريخ للمواعيد والاستحقاقات السياسية القادمة، وخاصة الانتخابات".



كما تعيب أحزاب المعارضة على حزب النهضة الحاكم، ما تسميه "محاولة هيمنته على دواليب الدولة، والسعي الى أسلمتها"، وهو ما ترفضه قيادات النهضة، التي تتهم معارضيها "بمحاولة إفشال الحكومة".



وتقول إنها، أي النهضة "غير جادة في توسيع التحالف الحكومي، وأنها تريد شركاء ديكور لا شركاء حقيقيين ومؤثرين". وفي ذات السياق يرى بعض المحللين "أن النهضة تعيش عزلة سياسية، وتراجعا كبيرا في شعبيتها، بسبب فشل أدائها في الحكم".



وبرغم الفشل في الوصول الى إدخال تعديل حكومي، ما يرشح البلاد للدخول في أزمة سياسية، فإن رئيس الحكومة اختار التحدث، معبرا بذلك عن قراره "بمصارحة الشعب التونسي"، وشدد على أنه "سيقوم بدوره وسيقدم حكومته الجديدة، للمجلس التأسيسي قصد نيل الثقة"، مشيرا إلى أن "مصلحة البلاد لا تحتمل المزيد من التأخير".



ويرى المتابعون للشأن السياسي التونسي، بأن "الأجواء غير الصحية التي يمر بها الثالوث الحاكم هي من كانت سبباً في هذا التأخير خاصة مع رواج أخبار تفيد بأن حزب التكتل –شريك في الحكومة- ينوي الانسحاب من الترويكا". الأمر الذي علق عليه الجبالي بقوله "إن كل الأطراف السياسية حرة في كل التدابير التي تتخذها".