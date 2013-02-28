الرئيس التونسي يشهد أمام القضاء في اغتيال بلعيد

استجوب قاض، الخميس، الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، كشاهد في قضية اغتيال المعارض اليساري، شكري بلعيد، الذي قتل بالرصاص أمام منزله بالعاصمة تونس في السادس من فبراير/شباط الحالي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان "استقبل رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي صباح اليوم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي استمع إليه كشاهد في قضية اغتيال المرحوم شكري بلعيد".

وأعلن علي العريض، رئيس الوزراء التونسي المكلف، في ندوة صحافية عقدها قبل يومين، أن الفرق الأمنية تمكنت من حصر الشبهة في 3 أشخاص ينتمون إلى تيار سلفي متشدد تورطوا في اغتيال بلعيد، موضحاً أن الفاعل الرئيس في حالة فرار.

ونفى العريض تورط دول أجنبية في الاغتيال، رداً على اتهامات طالت الجزائر، حيث قال أحد المحامين إن القتلة دخلوا من الجزائر، لكن العريض أشاد في ندوته الصحافية بدعم الجزائر لتونس.

وتمت ظهر الثلاثاء الماضي عملية إعادة تمثيل جريمة اغتيال بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين.

وتسبب اغتيال بلعيد في استقالة الحكومة التونسية برئاسة حمادي الجبالي، عقب إخفاق الأخير في تشكيل حكومة تكنوقراط.

وتعهد حزب النهضة الإسلامي بالتخلي عن 4 وزاراة سيادية في التشكيلة الجديدة، نزولاً على إرادة القوى السياسية في البلاد.