السبسي يتفوق على العريض في "ثقة" التونسيين

تحصل الباجي قائد السبسي، رئيس حركة نداء تونس، على نسبة 31.5% من ثقة التونسيين، ليكون ذلك في المرتبة الأولى كأكثر شخصية سياسية يثق فيها التونسيون، حسب آخر سبر آراء لشركة "سيغما كونساي" بالنسبة لشهر فبراير/شباط 2013.

ويحتل علي العريض، رئيس الوزراء المكلف، المرتبة الثانية بنسبة 18.2%، في حين يأتي حمادي الجبالي، رئيس الوزراء المستقيل والأمين العام لحركة النهضة في المرتبة الثالثة بنسبة 15.6%، ويأتي القيادي في الجبهة الشعبية في المرتبة الرابعة بنسبة 11.9%، ليأتي بعده في المرتبة الخامسة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بنسبة 5.4%.

كما نجد السبسي في صدارة نوايا التونسيين بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ يحتل المرتبة الأولى بنسبة 29.1% كأكثر شخصية سياسية ينوي التونسيون انتخابه رئيساً للبلاد.

ويأتي في المرتبة الثانية حمادي الجبالي بنسبة 21.7%، يليه حمة الهامي بنسبة 12%.

وقد استفاد حمادي الجبالي من استقالته التي قدمها في أعقاب رفض حركة النهضة مقترحه الذي تقدم به فور اغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد، والمتمثل في تشكيل حكومة كفاءات وطنية بعيدة عن التحزب.

