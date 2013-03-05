وزير تونسي: فشل علي العريض في تشكيل الحكومة أمر وارد

يمنح القانون المنظّم للسلطات، رئيس الحكومة 15 يوماً فقط لتشكيل حكومته وتسليم ملف يحتوي على برنامج وأسماء أعضاء الحكومة الجديدة لرئيس الجمهورية،

وفي حال فشل رئيس الحكومة في تشكيل حكومته في الوقت المحدد من حق رئيس الجمهورية تعيين من يراه مناسباً لرئاسة الحكومة.



وفي هذا الصدد، صرّح عبدالوهاب معطر، وزير التشغيل في حكومة تصريف الأعمال لـ"الصباح نيوز" التونسية أن حصول هذا السيناريو محتمل جداً، لأنه بقي لعلي العريض أسبوع فقط لتشكيل حكومته، مضيفاً أن فشل العريض يعطي الحق لمنصف المرزوقي بتعيين الشخصية التي يراها مناسبة، ولكن يجب أن تنال رضا حركة النهضة أيضاً باعتبار أنها صاحبة الأغلبية، ولذا فاحتمال تعيين علي العريض مرة أخرى من طرف المرزوقي محتمل جداً في صورة حدوث هذا السيناريو.



وأوضح معطر أن هذه الإجراءات ستكون سبباً في تأزيم الوضع أكثر باعتبار أنها ستستغرق أكثر من شهر، وهو ما لا يتمناه محدثنا لأنه - حسب تعبيره - فإن تونس في غنى عن ذلك، على الرغم من أن هذا الوضع يخدم مصلحة بعض الأطراف.



وتابع: "هناك عديد الأطراف بصدد وضع العراقيل أمام هذه الحكومة الجديدة عبر اشتراطات بعضها غير مقبول، فبعد أن وافقت حركة النهضة رسمياً على تحييد وزارات السيادة مثلاً أصبحوا يتحدّثون عن تحييد حقيقي فما مفهوم كلمة حقيقي؟".



وأشار معطر إلى أن هذه الأطراف هي الأحزاب التي عرض عليها الانضمام للائتلاف الحكومي إلى جانب حزب التكتل أيضاً.



وأكد ضرورة تغليب المصلحة الوطنية والتوحّد من أجل تونس، لأن المشكلة اليوم ليس في المناصب أو المحاصصة الحزبية، ولكن المعضلة تنحصر في محاولة الخروج بتونس من الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي المتردي، مشيراً إلى أن حزب المؤتمر يتحمّل مسؤوليته كاملة في هذا الواجب أنه سيكون في أي حكومة تخدم مصلحة البلاد.

