أرملة بلعيد: حزب النهضة مهّد الأجواء لفتنة قادت لقتل زوجي

اتهمت بسمة خلفاوي، زوجة المعارض التونسي الراحل شكري بلعيد، حزب النهضة الحاكم، بأنه هيأ أجواء الفتنة في تونس عبر خطاباته في الجوامع، والتي حرضت على قتل المعارضين.

وشددت خلفاوي خلال برنامج "نقطة نظام"، على أن الاغتيال مسؤولية النهضة، لأنها لم تحمِ أولئك المعارضين وهي تملك السلطة.

ونفت أرملة بلعيد في الوقت نفسه أن تكون الداخلية التونسية قد وفّرت لها الحماية أو لابنتيها, مشيرة إلى عدم حصولها على الجواز الفرنسي هي أو ابنتاها عملاً بتوصية بلعيد الذي قال لها: "نحيا ونموت في تونس أنا وابنتيّ".

وستبث المقابلة كاملة على قناة "العربية" ضمن برنامج "نقطة نظام "الأسبوع القادم.