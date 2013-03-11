الجزائر تسلم القاتل المفترض لبلعيد إلى السلطات التونسية

كشفت صحيفة "الشروق" التونسية أن السلطات الأمنية الجزائرية سلمت كمال القضقاضي القاتل المفترض للسياسي المعارض شكري بلعيد، بعدما ألقت القبض عليه منذ ستة أيام على الحدود الجزائرية التونسية.

و أضافت الصحيفة بأن السلطات الأمنية الجزائرية رصدت تحركاته مع مجموعة أخرى من العناصر الذين قيل إنهم عناصر جهادية، وإنه يخضع الآن للتحقيق من قبل السلطات التونسية.

وقبل ذلك، أكدت مصادر إعلامية تونسية أن القاتل المفترض توجه إلى المناطق الحدودية مع الجزائر، الأمر الذي دفع بقيادة الجيش والأمن التونسي، إلى ضرب طوق أمني لإفشال خروجه من تونس، مع إبلاغ السلطات الجزائرية بذلك.

ومن جانبها نفت الداخلية التونسية الأنباء المتداولة حول تسلمها القاتل المفترض لبعيد غير أن الصحيفة قالت بأن لديها أدلة موثقة عن الخبر.