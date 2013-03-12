وفاة "البوعزيزي 2" في تونس متأثراً بحروقه

أعلن المشفى الذي نقل إليه الشاب التونسي "البوعزيزي 2" الذي أضرم النار في نفسه أمس بالعاصمة تونس عن وفاته، وهو التونسي الأول الذي يحرق نفسه بعد محمد بوعزيزي مفجر ثورة تونس.

وكان الشاب أشعل النار في نفسه بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس، في حادثة هي الأولى من نوعها في هذا الشارع، الذي يعتبر رمزاً للثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.

وسكب الشاب مادة حارقة على جسمه ثم أضرم النار في نفسه أمام مقر المسرح البلدي، فسارع إليه مواطنون لإطفاء النيران التي ألحقت به حروقاً بالغة.

ونقلت سيارة الإسعاف الشاب، الذي كان واعياً لما يجري حوله، إلى المشفى لتلقي الإسعافات الأولية.