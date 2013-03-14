علي العريض يستهل حكمه بتفعيل قانون العفو العام

أعلن رئيس الحكومة التونسية، علي العريض، مباشرة بعد تسلمه شؤون الحكم من خلفه حمادي الجبالي، أنه سيفعل قانون العفو التشريعي العام.

وقال "سأعطي كل ذي حق حقه من عائلات شهداء الثورة وجرحاها"، ومن الذين عانوا في "سنوات الجمر"، معتبراً أن حل هذا الإشكال هو بمثابة واجب أخلاقي. وأرجع العريض تأخر إنجاز هذا الملف إلى دخول "التجاذبات السياسية" على الخط.

ويتوقع أن يثير هذا القرار جدلاً كبيراً داخل الساحة السياسية، إذ سبق أن أعلنت جل الأحزاب، وخاصة المعارضة، عن رفضها لما يعرف بالتعويض، وخاصة المادي، للمساجين السياسيين السابقين، والذين يعدون بالآلاف أغلبهم من حركة النهضة الإسلامية.

وفي تصريح لـ"العربية.نت" أكد سمير ديلو، وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن "التفعيل جار منذ فترة، وقد بدأ مع الحكومة السابقة. وتم في هذا الإطار اتخاذ عدة إجراءات وآليات لتنفيذ ما جاء في قانون العفو العام، من ذلك تمكين البعض من العودة إلى مراكز أعمالهم السابقة، وتخصيص حصة من الانتدابات في الوظيفة العمومية لفائدة هؤلاء، إضافة إلى الشروع في تمكين الوضعيات الحرجة من تدخلات عاجلة، وخاصة المرضى ومن ذوي الاحتياجات".

وبين ديلو أن هناك وضعيات حرجة تقدر بنحو ألفي حالة تستوجب التدخل العاجل، وذلك من جملة ما يقدر بحوالي 12 ألفا من الذين يشملهم ملف المنتفعين بالعفو التشريعي العام يمثلون كل التيارات والحساسيات السياسية من إسلاميين ويساريين ونقابيين وغيرهم".



رفض تسييس الملف

وقلل ديلو من ردود الأفعال المحتملة، ودعا إلى عدم السقوط في تسييس الملفات الاجتماعية.

وكانت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، قد أكدت في وقت سابق أن "تقديم التعويض لعائلات شهداء الثورة وجرحاها سيكون في مرحلة أولى، لتكون عملية التعويض للمساجين السياسيين في مرحلة ثانية في سلم تفعيل العفو التشريعي العام".

اعتصام مفتوح

ومن جهة أخرى، يتواصل منذ شهر يناير/كانون الثاني، اعتصام العشرات من السجناء السياسيين أغلبهم من الإسلاميين بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بتفعيل مرسوم "العفو التشريعي العام" الصادر في 29 فبراير/شباط 2011، وكل النصوص الاستثنائية، كـ"القانون الاستثنائي للانتداب بالوظيفة العمومية" الذي "أقر بأولوية إدماج عائلات شهداء وجرحى الثورة والمساجين السياسيين السابقين في الوظيفة العمومية".

وينص الفصل الأول من المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فبراير/شباط 2011 المتعلق بالعفو العام، على أن ينتفع بالعفو العام كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها، قبل 14 يناير/كانون الثاني 2011 من أجل جملة من الجرائم (أتى على ذكرها المرسوم).

ويقول الفصل الثاني إنه لكل من سيشملهم العفو العام طبقا لهذا المرسوم الحق في العودة للعمل وفي طلب التعويض. ويقع النظر في مطالب التعويض المقدمة من قبل الأشخاص المنتفعين به طبقا لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص.