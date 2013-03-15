الغنوشي يستبعد التحالف مع "نداء تونس" المعارض

نفى راشد الغنوشي، زعيم حزب حركة النهضة، أن يكون حزبه قد تفاوض للتحالف السياسي مع حزب "نداء تونس"، الذي أسّسه رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي.

واستبعد الغنوشي، في تصريحات للصحافيين، اليوم الجمعة، خلال زيارته ضواحي العاصمة تونس، أي تحالف بين "النهضة" وحزب "نداء تونس" في الفترة المقبلة.

واعتبر الغنوشي أن "نداء تونس" لا يزال "حزباً بصدد التأسيس لم ينشر برامجه بعد، ولم يوضحها حتى يجري تقييمه"، على حد قوله.

كما أشار إلى أن "الحزب يعاني من تفاعلات بين مكوّناته اليسارية والتجمّعية (رموز النظام السابق بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي) والدستورية (نسبة إلى أنصار الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة)، ولم تتحدّد هويته بعد"، بحسب قوله.

وانتقد زعيم حركة "النهضة" ما وصفه بـ"دعوة حزب نداء تونس لأعضاء حزب التجمع المنحل (حزب زين العابدين بن علي) للالتحاق بالحزب الجديد"، معتبراً أن ذلك "يثير العديد من الإشكاليات".

ويقدّم حزب "نداء تونس" نفسه منذ تأسيسه في 16 يونيو/حزيران من العام الماضي، باعتباره القوة الرئيسية في المعارضة القادرة على منافسة حزب حركة النهضة في الانتخابات القادمة.

ويتهم الإسلاميون الحزب بأنه يسعى إلى إعادة رموز نظام زين العابدين بن علي إلى الساحة السياسية، وكانت حركة النهضة قد رفضت المشاركة في حوار وطني بين كل القوى السياسية يضم "نداء تونس".