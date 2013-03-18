رحل شكري.. وحلت بسمة



من عمق الكارثة، التي عاشها التونسيون، يوم 6 فيفري الفارط. المتمثلة في اغتيال المناضل شكري بلعيد. ومن موقع الجريمة، حيث مازال شكري متدثر بدمائه. خرجت للعلن السيدة بسمة الخلفاوي بلعيد، زوجة الشهيد. التي استطاعت أن تشد اليها الجميع عبر مشهد غير مألوف، في مثل هذه المحن. اذ استطاعت أن تبرز أنها قد تجاوزت "صدمة" الاغتيال، برغم ملامح الحزن والتأثر البادية على محياها، وعلى قامتها الفارعة الممتدة في شموخ. بعثت بسمة من جديد، بكل ثقة في النفس، بكل اصرار على مواصلة مسيرة زوجها "اكراما له ولبناتها ولتونس" كما قالتها مدوية أمام العلن، في الساحات، في وسائل الاعلام وفي كل منابر العزاء التي أقيمت لشكري، في داخل تونس وخارجها.



يوم 6 فيفري 2013، خسرت تونس واحد من أبرز زعمائها السياسيين، كان طوال حياته يحلم بانجاز الثورة. لكنها أخرجت للعلن امرأة حديدية، يجمع كل من التقي بها أو شاهد وتابع اصرارها وعنادها، على أنه سيكون لها شأن "عظيم" في تونس المستقبل. تقمصت بسمة شخصية الشهيد بلعيد. بل أنها أخذت من روحه، من نضاليته ومن خطابه المباشر والصريح. خاصة تمسكه بتحقيق استحقاقات الثورة.

في العدالة الاجتماعية، في الكرامة وفي الحرية. ذات المطالب التي رفعها الثوار في سيدي بوزيد وتالة والقصرين وقفصة... وغيرها من المدن والقري المهمشة، التي منها انطلقت أولى شرارات الثورة. وكأن لسان حالها يقول "من يكرم الشهيد يتبع خطاه". لم تختر بسمة قدرها، لكن اغتيال زوجها دفعها الى واجهة الأحداث. لتتحول الى رمز لتونس الثورة، أنموذج للمرأة التونسية الحديثة، كما أراد لها المشروع التحديثي التونسي أن تكون. هذا الأنموذج الذي جعل من المرأة شريك فاعل ورئيسي وليست "عورة" كما يراد لها أن تكون، من قبل دعاة ثقافة "الحريم".



فرض اغتيال شكري، نمط حياة جديد على بسمة الخلفاوي، دفع بها الى المشاركة العضوية والفعالة، في الشأن العام الوطني. من خلال التحرك على جبهتين. تحظى الأولى بالأولوية المطلقة، من خلال العمل بالليل والنهار، من أجل الكشف عن قاتل رفيقها، تحديدا كشف الجهة السياسية التي خططت، فهي في نظر بسمة أهم من نفذ. أما الجبهة الثانية فهي تونس، فبرغم المصاب الجلل، المتمثل في فقدانها لزوجها ولأب بناتها ولرفيق أحلى سنوات عمرها..فان بسمة – ومثلما أكدت ل "المغرب" – لا تعتبر اماطة اللثام عن الجناة مجرد ثأر شخصي، بقدر ما يتجاوز ذلك بكثير، الى مصلحة ومستقبل وطن. من أجل حماية تونس من الانزلاق نحو العنف، من أجل المحافظة على النمط المجتمعي الذي اختاره التونسيون. حتى لا تتحول تونس الى "دولة تيوقراطية" فاشلة. كل هذه المعانى أكدت عليها بسمة الخلفاوي، في كل الفضاءات السياسية والمنابر الاعلامية. مشيرة الى أن المستهدف من اغتيال بلعيد هو تونس.



لقد اختارت الخلفاوي، من اليوم الأول لغتيال شكري أن تتعالى على جراحها، وأن لا تعيش ألام الحزن والفراق لوحدها، بين جدران بيتها، كما يفعل العديد من النساء اللاتي يفقدن أزواجهن في بلدي. اختارت بسمة، أن تبكي شكري وهي واقفة، في شارع الحبيب بورقيبة، شارع الثورة. وهي تقود المتظاهرين، رافعة بيديها علامات النصر. تقول عن هذا المشهد، الذي وجد قبولا ومساندة كبيرة في الشارع التونسي، وانتشر صداه في كافة المعمورة وتناقلاته كبرى وسائل الاعلام. "لقد شعرت أن الجميع يريدنى أن أكون واقفة، وأنه سوف يتبعنى ويكون ورائي". ليس في الأمر بحثا عن نجومية زائفة، بقدر ما هو انخراط عفوي في واقع فرض عليها، لم تستعد اليه لكنها تعاطت معه بكل صبر واصرار، على مواصلة مشوار رفيقها شكري بلعيد.



كان ما يقود بسمة لحظتها هو "حدسها". ما جعلها تصر على تحميل حزب النهضة الحاكم المسؤولية السياسية والأخلاقية عن الاغتيال. ليس مجرد تسرع في القاء التهم أو تعبير عن خلافات عقائدية. بقدر ما هو قراءة واقعية وموضوعية للمناخ العام الذي ميز فترة اغتيال شكري. من خلال تتالي الدعوات المحرضة صراحة على العنف. دعوات من على المنابر السياسية والاعلامية وفي المساجد والساحات العامة...دعوات لقتل وتصفية الخصوم السياسيين، دعوات لقتل الشيوعيين الكفار، أعداء الهوية والاسلام. دعوات استهدفت بلعيد بالاسم، تبناها سياسيين و "دعاة" و "روابط حماية الثورة"...دون أن تجد رادع من السلطات التي هي نظريا مسؤولة عن أمن البلاد والعباد.



برغم الفاجعة، فقد تميز خطاب بسمة بالابتعاد عن "العنتريات"، حتى مع خصومها. وهي التي أكدت على " أنها ستقدم اعتذاراتها لحركة النهضة، إن ثبت عدم تورطها في قضية اغتيال زوجها". لكن هذا لم يمنعها من التمسك بالتأكيد على "مسؤولية حركة النهضة في اغتيال شكري بلعيد، وخاصة وزارة الداخلية لعدم توفيرها للحماية الأمنية لزوجها بعد التهديدات بالقتل التي تلقاها قبل اغتياله.". مشيرة في هذا السياق الى "غياب الجدية من قبل الحكومة في التعاطي مع ملف اغتيال شكري". لكن مع ذلك فانها –وهي المتشبعة بروح القوانين- تقول أنها "حريصة على الفصل بين ما هو ذاتي وما هو قانوني"، وأنها لا تريد التعليق على التسريبات حول حادثة الاغتيال، بل أنها تنتظر ختم التحقيقات، ثم بعدها سوف تصدر موقفها. وهنا تتجاوز بسمة الحقوقية، بسمة الانسانة التي تخضع كغيرها لعواطفها ولانفعالاتها. ما يعبر عن قوة في الشخصية، ترجمت عبر قدرة فائقة على ادراك "وقع" وتداعيات حادثة الاغتيال السياسي. التي تري بسمة أنها "ستحدد مستقبل تونس".

وهذا ما جعلها مصرة على جعل الحادثة "حية" دائما، مثلما برز بمناسبة احياء أربعينية الشهيد. من خلال نزول الجماهير مرة أخري، في مشهد معبر على أن التونسيون متمسكون بالكشف عن الحقيقة. ولن يصمتوا أو يستكينوا حتى ينكشف النقاب عن كل خيوط الجريمة، سواء ما هو متعلق بالتنفيذ أو بالتخطيط أي الجهة التي تقف وراء اعطاء الأمر.



بسمة الخلفاوي، رفيقة الشهيد شكري بلعيد، لم تكتشف الشأن العام بعد اغتيال زوجها. بل ان صلتها بالسياسة كانت بصفة مبكرة، تعود الى المرحلة الثانوية ثم الجامعة. منطلقها الفكري هو خلفية يسارية، برزت أولا في العمل النقابي الطلابي، ولاحقا عبر العمل النسوى في جمعية النساء الديمقراطيات. لكنها لم تختر "النجومية"، بل أن الأقدار اختارتها بعد اغتيال زوجها للعب دور في تونس الجديدة. لم ترضى بسمة بحياة الخنوع، فقررت الاستمرار وبقوة في ما كان قد بدؤه زوجها. بنفس الاصرار، بنفس العفوية وأيضا بنفس الشجاعة.



اغتيال الزوج، حول "المرأة" الرقيقة المغرمة بأغانى أم كلثوم، كما تعرفها احدى صديقاتها المقربين اليها، الى امرأة "قوية" و "حديدية"، فمن أين أتت بكل هذه "الطاقة الايجابية"، تتساءل صديقتها. لقد تحولت بسمة الى امرأة ذات جاذبية وكاريزما تلفت اليها الكل. متفردة في شجاعتها، في حضورها، في قدرتها على البيان والاقناع والتعريف بقضيتها. حاملة لملامح خاصة نظرة سوداوية ثاقبة، شعر أبيض مميز.. ملامح لأمرأة سيكون لها شأن كبير في تاريخ تونس. من السابق لأوانه الحديث عن الاطار الذي سوف تختاره بسمة في المستقبل، فهى لم تحسم أمرها بعد مثلما أخبرت. لكنها أصبحت مشدودة "كرها" لا "طوعا" الى النشاط السياسي والجمعياتي..



انها تخطط للاستمرار في نهج رفيقها، من خلال بعث "منتدى شكري بلعيد لمحاربة العنف". حتى تستمر "ارادة حب الحياة"، ضد الوعى الجنائزي الذي كثر المبشرين به، في هذه الأيام.



*نقلا عن صحيفة " المغرب" التونسية.