المرزوقي: تحالف العلمانيين والإسلاميين مهم لمنع الانقسام

قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، الخميس، إن تقاسم الحكم بين الإسلاميين والعلمانيين المعتدلين أصبح ضرورة في العالم العربي لتفادي الانقسام والاستقطاب، معتبراً أن تونس يمكن أن تكون مثالاً إذا نجحت الفترة المتبقية من عملية الانتقال الديمقراطي.

وقال رئيس الجمهورية في حوار بثته إذاعة "تطاوين"، الخميس: "تجربة الائتلاف في الحكم بين الإسلاميين والعلمانيين المعتدلين حلّ ضروري في كل البلدان العربية التي تعاني تقريباً من نفس المشكلة."

وصرّح المرزوقي بأنه إذا لم يلتق الحداثيون والإسلاميون المعتدلون في الدول العربية في ائتلافات فإن الصراع سيكون شديداً".

ورأى أن تونس يمكن أن تكون نموذجاً تقتدى به كل دول المنطقة الأخرى، قائلاً: "نريد أن تكون تونس نموذجاً وأنجزنا ثلاثة أرباع الطريق ومازال الربع الأخير، ويجب أن ننهيه دون تعثر."

وتعهّد رئيس الوزراء الإسلامي علي العريض بعد تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي انتخابات هذا العام وإنهاء الفترة الأخيرة من الانتقال الديمقراطي في تونس بعد تعاقب أربع حكومات مؤقتة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل عامين.