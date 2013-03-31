15 ألف مشارك يحيون ذكرى "يوم الأرض" بتونس

شارك أكثر من 15 ألف شخص، السبت في مسيرة احتفالية لاختتام الدورة الـ12 للمنتدى الاجتماعي العالمي الذي نظم تحت شعار "فلسطين والربيع العربي".

وهتف المتظاهرون ضد الاحتلال الإسرائيلي في مسيرتهم لمناسبة إحياء "يوم الأرض" الذي ينظم سنويا تخليدا لمقتل ستة فلسطينيين في 30 مارس/ آذار 1976 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء مظاهرة احتجاج على مصادرة أراض فلسطينية.

وقالت دانييلا نيشولو الناشطة الإيطالية، وهي تلوح بعلم فلسطين، "أصرخ بأعلى الصوت من أجل الحرية والعدل للفلسطينيين".

من جهته، قال الناشط ديفيد هيب "نحن نتظاهر من أجل احترام حقوق الفلسطينيين في حرية التنقل برا وبحرا، وضد الحصار المفروض (من الاحتلال الإسرائيلي) على قطاع غزة".

وتجمع المشاركون في المسيرة الحاشدة رافعين الأعلام والكوفية الفلسطينية في ساحة 14 يناير / كانون الثاني عند ملتقى شارع الحبيب بورقيبة بشارع محمد الخامس بالعاصمة التونسية، في مسيرة بطول أربعة كلم، حتى سفارة فلسطين بالعاصمة التونسية.

كما رفع المشاركون في المسيرة صور قادة فلسطينيين تم اغتيالهم، ورايات يسارية حمراء وسلفية سوداء، وهتفوا ضد قيام علاقات بين الدول العربية وإسرائيل، وهو مطلب تبنته "الجمعية العامة المشتركة لفلسطين" في المنتدى الاجتماعي العالمي.