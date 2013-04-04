توقيف رئيس حزب تونسي ليبرالي بتهمة "اللواط"

تقرر توقيف المحامي التونسي، منير بعتور، الذي يرأس حزباً ليبرالياً معارضاً صغيراً، بتهمة ممارسة اللواط، بحسب ما أفاد مجلس الحزب، مؤكداً نفي المتهم ما نسب إليه.



وقال المحامي، كثير بوعلاق، إن "قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع (الأربعاء)" بحق بعتور الذي تم اعتقاله. وعقوبة اللواط في القانون التونسي السجن 3 سنوات.



وأضاف بوعلاق أن بعتور "نفى جملة وتفصيلا ما نسب إليه وليس صحيحا أنه ضبط متلبسا"، موضحا أن الفتى الذي اتهم بعتور بإقامة علاقة جنسية معه مطلق السراح.



واعتبر بوعلاق أن ملف الاتهام فيه الكثير من الاختلالات الشكلية، رافضا تقديم المزيد من التفاصيل بشأن جوهر القضية بداعي سرية التحقيق.



وأشارت معلومات صحافية إلى أن بعتور ضُبط نهاية الأسبوع الماضي في غرفة بفندق كبير بالعاصمة مع الفتى، وأن العاملين بالفندق أبلغوا الشرطة.





وبعتور غير معروف لدى الجمهور في تونس وحزبه غير ممثل في المجلس الوطني التأسيسي، وهو يدعو خصوصا إلى تحرير الاقتصاد التونسي من أي تدخل من الدولة.



وموضوع اللواط يبقى في تونس، مثل باقي الدول العربية، من القضايا المسكوت عنها.