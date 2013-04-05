وفاة منصف الطرابلسي صهر بن علي في السجن بتونس

أعلن مدير السجون التونسية اليوم الجمعة، وفاة منصف الطرابلسي أحد أشقاء ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي بعد إصابته بورم في الدماغ، في مستشفى نقل إليه من سجنه في مارس/ آذار الماضي.

وقال حبيب أسبوعي إن منصف الطرابلسي "توفي في مستشفى الطب العصبي حيث أدخل في 18 مارس وكان قد خضع لعمليات جراحية بسبب ورم في الدماغ".

يذكر أن منصف الطرابلسي تعرض منذ أشهر قليلة لجلطة دماغية تسببت له في شلل نصفي وبعض الأعراض المرضية الأخرى.

وقد أجريت له في منتصف شهر مارس الماضي عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم دماغي.

وبعد إجراء العملية بـ4 أيام فقط أعيد إلى السجن وقد تدهورت حالته الصحية خلال الأيام الماضية من جديد فتم إلزامه بالمكوث تحت العناية المركزة داخل السجن لكنه فارق الحياة ليل الخميس.