وزارة الداخلية التونسية تنشر صور المشتبه بهم في قتل بلعيد

نشرت وزارة الداخلية التونسية اليوم السبت صور المتهم الرئيسي، ويدعى كمال القضقاضي، وبقية المشتبه بضلوعهم في قضية اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط الماضي حين كان يهم بالخروج من بيته.

واستنادا إلى إذن قضائي، طلبت الوزارة في بيان صدر عنها، "من كلّ المواطنين المساهمة في البحث عن المشتبه به الرئيسي وبقية الضالعين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد"، وأضافت الوزارة أنّ كلّ من يدلي بأيّ معلومات هو محلّ سرية وحماية طبقا للقانون. كما وضعت أرقام هواتف الشرطة والحرس الوطني لتمكين المواطنين من التبليغ عن المتهمين.

وفي السياق نفسه، كشف نزار السنوسي الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن شكري بلعيد أن قاضي التحقيق أعلمه أنه تمّ الاستماع إلى أقوال رجل الأعمال الموقوف فتحي دمّق، حسب ما جاء في صحيفة "الشروق" التونسية. وكان دمّق قد طلب بنفسه من السلطات القضائيّة الاستماع إلى تصريحاته باعتبار أن لديه معطيات يمكن أن تساعد قاضي التحقيق في بحثه.

وكان منجي الرحوي، عضو المجلس الوطني التأسيسي والقيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، اتهم أول أمس، دولة قطر بالضلوع في جريمة مقتل شكري بلعيد، وأكد أن بحوزته معلومات تؤكد هذه الاتهامات.

غير أن السفارة القطرية في تونس نفت وجود أي علاقة للدوحة في جريمة اغتيال بلعيد، وأعربت عن استغرابها لما وصفته "الحملة الممنهجة" للزج بقطر في هذه القضية.

