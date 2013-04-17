تونس.. استكمال الحوار الوطني اليوم بمشاركة المعارضة

يُستكمل في تونس اليوم الأربعاء الحوار الوطني والذي دعت إليه رئاسة الجمهورية، ويشارك فيه رئيس الحكومة علي العريض، القيادي في حركة النهضة الإسلامية، وأحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم، إضافة إلى أربعة أحزاب معارضة.

وتبحث الجلسة 4 نقاط تتمثل في تحديد موعد ملزم بقوة القانون لإجراء الانتخابات، إضافة إلى الانتهاء من الدستور في موعد محدد أيضاً وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وقانون لهذه الانتخابات.

ومن المقرر أن تُجرى اتصالات بالأطراف التي قاطعت الجلسة الأولى، وخاصة حزب المسار والجبهة الشعبية وإقناعهما بالالتحاق بالحوار، وكان الرئيس المنصف المرزوقي قد حذر من أن طول الفترة الانتقالية أصبح يشكل خطراً على الاستقرار، داعياً إلى الإسراع في التوافق وصياغة الدستور وقوانين الانتخابات.