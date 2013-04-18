المرزوقي ضمن الأكثر تأثيراً عالمياً.. ويواجه لائحة إعفاء

احتل الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، المرتبة الـ68 في قائمة المئة شخصية الأكثر تأثيراً في العالم، التي نشرتها مجلة "التايم" الأميركية في عددها الأخير.

وتضمنت هذه القائمة شخصيات من مجالات مختلفة، مثل الناشطة الباكستانية، ملالا يوسف، والإعلامي المصري باسم يوسف، إلى جانب الرئيس الأميركي باراك أوباما، وزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، والبابا فرنسيس والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وحسب مدير التحرير، ريتشارد ستينجل، فإن القائمة "ليست للشخصيات الأكثر نفوذاً في العالم، ولا لأكثرهم ذكاء، ولكن لمن هم الأكثر تأثيراً. إنهم علماء ومفكرون وفلاسفة وقادة ورموز وأصحاب رؤية، أشخاص تعمل أفكارهم ورؤاهم وأفعالهم على تغيير العالم والتأثير على جموع الناس".

ومن جهة أخرى، علمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة بالمجلس الوطني التأسيسي أن لائحة إعفاء ضد الرئيس المرزوقي تم تسليمها لرئيس المجلس.

وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية سمير الطيب "إن رئيس المجلس مطالب بتخصيص جلسة عامة خلال 15 يوماً من توصله بنص اللائحة وفق الفصل 13 من القانون المنظم للسلط العامة".

وأرجع الطيب أسباب تقديم لائحة اللوم إلى "الأداء الهزيل والمهتز للمرزوقي والتي برزت من خلال تصريحاته الأخيرة التي صدمت التونسيين، وآخرها توعده لشعبه بالعقاب على كل من تخول له نفسه "التطاول على دولة قطر".

وبحسب الطيب، فإن نواب المعارضة يتمسكون بضرورة قدوم المرزوقي للمجلس للإجابة عن تساؤلات النواب، وخاصة عن تصريحاته الأخيرة التي خلفت استياء كبيراً لدى عموم التونسيين.

وأضاف أنها "المرة الأولى في تاريخ تونس التي يتقدم فيها نواب الشعب بلائحة تطالب بإعفاء رئيس الدولة".