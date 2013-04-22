النهضة التونسية تكذب استقالة أمينها العام حمادي الجبالي

كذبت حركة النهضة في بيان رسمي لها مساء السبت 20 أبريل/نيسان ما راج على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول استقالة أمينها العام ورئيس الحكومة الأسبق حمادي جبالي وتوجهه نحو تأسيس حزب سياسي جديد .

وقالت الحركة في بيانها إن حمادي الجبالي لم يتخل عن الأمانة العامة لحركة النهضة مستنكرة في السياق ذاته ما سمته بالإشاعات والأكاذيب، التي تستهدف حركة النهضة ورموزها وقياداتها، وختمت بدعوة الصحافيين والمدونين وكل الناشطين في مجال الإعلام والاتصال إلى توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار .

يذكر أن عددا من الصحف الإلكترونية التونسية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا أخبارا أمس الجمعة حول توجه رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحركة النهضة حمّادي الجبالي نحو تأسيس حزب سياسي يحمل اسم "حركة التّوافق الوطني".

وأضافت هذه الصحف أن عددا من الشخصيات الوطنية من بينها وزير الدفاع الأسبق عبدالكريم الزّبيدي ووزير حقوق الإنسان سمير ديلو والناشط في المجتمع المدني صلاح الدين الجورشي ومعزّ إدريس ونجيب القروي طبيب الجبالي الخاص سيكونون من المؤسسيين ضمن الهيئة التأسيسية للحزب .

وكانت ذات الأخبار قد راجت حول استقالة الجبالي من الحركة بداية شهر فبراير/شباط الماضي بعد أن رفضت النهضة قبول مقترح حمادي الجبالي بتشكيل حكومة تكنوقراط على إثر أزمة اغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد، غير أن الحركة كانت دوما تنفي هذه الأخبار .

ويرى الدكتور أحمد المناعي، رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية والمتخصص في شؤون الحركة الإسلامية: أن الجبالي رفقة مجموعة كبيرة داخل النهضة يحملون تصورا مخالفا لتصور جناح الشيخ راشد الغنوشي لطبيعة الحركة الإسلامية, فالجبالي وعبدالفتاح مورو وسمير ديلو لا يتصورون الحركة إلا بطابعها التونسي المحلي، أما الغنوشي ورفاقه فما زالوا يؤمنون بالأفكار المشرقية التي صاغت فكر الإخوان المسلمين وينظرون إلى الحركة الإسلامية في بعدها العالمي .

ويضيف المناعي: داخل النهضة صراع كبير بين الجناح التونسي والجناح القطبي المرتبط بالتنظيم العالمي والأيام القادمة ستكون حاسمة وقد شاهدنا إرهاصات الصراع واضحة المعالم في أزمة تشكيل حكومة التكنوقراط ولا أعتقد أن الصراع الخفي سيستمر طويلا, لابد من إعلانه وحسمه أما الغلبة لأحد الطرفيين أو الانقسام, لا تنسوا ما وقع في تركيا والسودان والجزائر من صراعات داخل الحركة الإسلامية .