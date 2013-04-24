تونس تفتح تحقيقاً إثر نشر فيديو يدين شرطياً بالرشوة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية الثلاثاء 23أبريل \ نيسان فتح تحقيق إثر نشر نشطاء انترنت شريط فيديو يظهر عنصر شرطة تونسيا يطلب رشوة من سائق سيارة خالف قوانين السير.

وقال مسؤول بالوازرة لفرانس برس تم فتح تحقيق في شبهة طلب عنصر شرطة رشوة من سائق خالف قانون السير، بعدما تم تداول شريط الفيديو المذكور على نطاق واسع على شبكة فيسبوك.

وأظهر الفيديو الذي التقط على الأرجح بكاميرا خفية سائقاً يتفاوض مع شرطي على قيمة الرشوة التي سيدفعها له مقابل التخلي عن تطبيق القانون وتغريمه بمبلغ 100 دينار بعد مخالفته قوانين السير.



واقترح السائق على الشرطي رشوة ب 10 دنانير (5 يورو) لكن الشرطي طلب مضاعفتها، ولم يظهر شريط الفيديو بوضوح ان كان الشرطي تلقى الرشوة أم لا.



ويعتقد 86 % من التونسيين ان الشرطة هي الجهاز الاكثر فسادا في تونس وذلك بحسب نتائج دراسة نشرها في 2011 "المعهد العربي لرؤساء المؤسسات" وهو مركز تفكير تونسي (ثينك تانك).



وأظهرت تقارير دولية ان الفساد الذي كان السبب الرئيسي في الاطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تفاقم بعد "الثورة" التي أنهت حكم بن علي.



وتراجعت تونس في تقرير "مؤشر مدركات الفساد" لعام 2012 الذي اصدرته منظمة الشفافية الدولية الى المركز 75 عالميا بعدما كانت في المرتبة 73 سنة 2011 والمرتبة 59 سنة 2010.