تعزيزات أمنية في جزيرة "جربة" التونسية لاستقبال الحجاج اليهود

ينطلق الجمعة، 26 أبريل/نيسان، في جزيرة جربة التونسية، موسم حج اليهود إلى كنيس "الغريبة". وتتواصل الفعالية على مدى يومين بمشاركة قرابة 1500 يهودي من كافة أنحاء العالم وخاصة من أوروبا، مثلما أكد بيراز الطرابلسي، رئيس جمعية "الغريبة".

وقال الطرابلسي إن اليهود بدؤوا يتوافدون على الجزيرة للمشاركة في هذه الاحتفالات الدينية الموسمية. وأشار إلى "أن السلطات التونسية حرصت على توفير كل ظروف النجاح لهذه التظاهرة الدينية السياحية".

وأضاف أن كل الاستعدادات قد تمت لهذه الاحتفالات، التي تقام في كنيس "الغريبة"، وهو أقدم كنيس في شمال إفريقيا، ويضم أقدم نسخ التوراة في العالم.

وأولت الحكومة التونسية أهمية كبري للحدث وخاصة من حيث الجانب الأمني، خاصة وأنها تأخذ في الاعتبار الحيلولة دون تكرارالاعتداء الإرهابي الذي استهدف الكنيس في أبريل/نيسان 2002، من جانب تنظيم القاعدة، وأسفر عن مصرع 21 سائحا، أغلبهم من الألمان.

وفي هذا السياق قال محمد علي العروي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، لـ "العربية.نت"، إنه "تم اتخاذ إجراءات أمنية هامة، واستنفار من أجل إنجاح هذه التظاهرة السياحية الدينية، ما سيكون له أثر ايجابي على إنجاح الموسم السياحي في تونس".

وإلى جانب اليهود الأجانب، يشارك في موسم "الغريبة" نحو 2000 من الجالية اليهودية التونسية، من سكان جزيرة جربة ومدينة جرجيس وتونس العاصمة.